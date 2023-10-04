ЗС РФ завдали ракетного удару по Дніпропетровщині: у Кривому Розі чули потужний вибух (фото)

За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, вибухи пролунали не у Кривому Розі. Ймовірно, за межами району. Співрозмовники Фокусу чули звук прольоту ракети та вибух за кілька секунд.

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Зранку 4 жовтня Повітряні Сили ЗСУ попередили жителів Дніпропетровської області про ракетну небезпеку. За кілька хвилин після цього пролунав вибух у Кривому Розі. В деталях подій на Дніпропетровщині розбирався Фокус.

У Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу о 08:41. Тоді ж Повітряне командування попередило про небезпеку в ще трьох областях: Кіровоградській, Черкаській, Миколаївській. Вже за сім хвилин з'явилось окреме повідомлення для Кривого Рогу: заклик для громадян пройти в укриття.

Вибухи в Кривому Розі: деталі

Перші повідомлення про вибухи криворіжці опублікували близько 8:56. За кілька хвилин з'явилось повідомлення від мера Олександра Вілкула. Автор допису підтвердив надзвичайну подію та закликав громадян не публікувати фото та відео у соцмережах.

Пізніше голова Криворізької військової адміністрації Євген Ситниченко зазначив, що гучні звуки, які чули люди — це робота ППО і тепер "все добре".

Співрозмовники Фокусу чули звук прольоту ракети та вибух за кілька секунд. У місцевих пабликах уточнюють, що в одному із районів міста у небо піднявся стовп диму.

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Наразі немає точних даних, де саме вибухнуло. Втім у міському пабліку Кривого Рога вказано, що подекуди зникло світло. Наголосимо, немає впевненості, що це наслідок атаки РФ.

Вибухи у Кривому Розі: що відомо Фото: Скриншот

О 9:31 Вілкул оновив дані щодо російського обстрілу. Пояснив, що ворог вдарив не по місту і не по району. Інших подробиць не навів. Повітряні Сили ЗСУ поки що не коментували події в Кривому Розі.

Між тим військовий експерт Олександр Мусієнко відреагував на ситуацію. Мусієнко нагадав, що регіон розташований неподалік від району ведення бойових дій. Тому ворог зосереджений на тому, що зашкодити просуванню ЗСУ: "Ворог хоче нашкодити цивільній та військові інфраструктурі, щоб зупинити наш наступ, створювати проблеми", — сказав він. — "Це все направлено, щоб ослаблювати наш потенціал".

Зазначимо, відстань від Кривого Рогу до позицій ЗС РФ — близько 70 км, до Криму — близько 220 км. Під час одного з ударів по місту 31 липня росіяни влучили у багатоквартирний будинок, внаслідок чого загинуло кілька десятків мирних громадян.

Кривий Ріг на карті Фото: DeepState

Нагадуємо, ЗМІ проаналізували, чого очікувати від майбутньої зими з огляду на російські обстріли. Розслідувачі зробили висновок, що "зима може стати найгіршою. Тим часом експерти оцінили ефективність ЗРК Patriot проти російських дронів-камікадзе Shahed-136: стверджують, що проти них краще використовувати іншу зброю.