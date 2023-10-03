Прийдешня зима, може бути гіршою за минулу: Україна готується до обстрілів ЗС РФ, — ЗМІ

За словами журналістів, Україна замовила 100 нових високовольтних трансформаторів, половина з яких має бути виготовлена українськими підрядниками, а друга — куплена за кордоном. Однак вітчизняних трансформаторів було виготовлено дуже мало. Імпортні поки що зберігаються в Польщі та Румунії.

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Україна підготувала певну кількість трансформаторів на випадок нових ударів ЗС РФ по енергетичній інфраструктурі взимку. Про це повідомляє видання The Economist.

За словами журналістів, українські чиновники не приховують того, що прийдешній опалювальний сезон може бути важчим за минулий. У інженерів вийшло минулої зими запобігти колапсу енергетичної системи. Було розроблено унікальні схеми розподілу електроенергії по всій країні.

Однак, як повідомляється, попри всі зусилля, з 10 жовтня до кінця грудня 2022 року середній український будинок був без електрики в середньому 5 тижнів.

Видання пише, що російська кампанія зі знищення енергетичної інфраструктури завдала величезної шкоди Україні. Так, можливості генерації енергії, згідно зі звітом Програми розвитку ООН, скоротилися на 51% порівняно з періодом до 24 лютого 2022 року.

Повідомляється, що Україна замовила 100 нових високовольтних трансформаторів, половина з яких має бути вироблена українськими підрядниками, а друга — куплена за кордоном. Однак вітчизняних трансформаторів було виготовлено дуже мало. Імпортні поки що зберігаються в Польщі та Румунії.

Як розповів міністр енергетики України Герман Галущенко, країна готується до нових атак російських окупантів на енергетичну систему. Зараз вона більш вразлива, ніж минулого року. Міністр сказав, що в України тепер є великий досвід, як справлятися з масштабними атаками, однак ЗС РФ, найімовірніше, теж зробили висновки з кампанії минулого року.

Нагадаємо, що у вересні експерти розповіли, чи готова Україна до опалювального сезону. Так, радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що українські атомні електростанції (АЕС) готові до зими на 70%, електромережі — на 98%, а теплові електростанції (ТЕС) — на 30%.