Грядущая зима, может быть хуже прошлой: Украина готовится к обстрелам ВС РФ, — СМИ

По словам журналистов, Украина заказала 100 новых высоковольтных трансформаторов, половина из которых должна быть произведена украинскими подрядчиками, а вторая – куплена за границей. Однако отечественных трансформаторов было изготовлено очень мало. Импортные пока хранятся в Польше и Румынии.

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Украина подготовила определенное количество трансформаторов на случай новых ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре зимой. Об этом сообщает издание The Economist.

По словам журналистов, украинские чиновники не скрывают того, что грядущий отопительный сезон может быть тяжелее прошлого. У инженеров получилось прошлой зимой предотвратить коллапс энергетический системы. Были разработаны уникальные схемы распределения электроэнергии по всей стране.

Однако, как сообщается, несмотря на все усилия с 10 октября до конца декабря 2022 года средний украинский дом был без электричества в среднем 5 недель.

Издание пишет, что российская кампания по уничтожению энергетической инфраструктуры нанесла огромный ущерб Украине. Так, возможности генерации энергии, согласно отчету Программы развития ООН, сократились на 51% по сравнению с периодом до 24 февраля 2022 года.

Сообщается, что Украина заказала 100 новых высоковольтных трансформаторов, половина из которых должна быть произведена украинскими подрядчиками, а вторая – куплена за границей. Однако отечественных трансформаторов было изготовлено очень мало. Импортное пока хранятся в Польше и Румынии.

Как рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, страна готовится к новым атакам российских оккупантов на энергетическую систему. Сейчас она более уязвима, чем в прошлом году. Министр сказал, что у Украины теперь есть большой опыт, как справляться с масштабными атаками, однако ВС РФ, скорее всего, тоже сделали выводы из кампании прошлого года.

Напомним, что в сентябре эксперты рассказали, готова ли Украина к отопительному сезону. Так, советница министра энергетики Лана Зеркаль заявила, что украинские атомные электростанции (АЭС) готовы к зиме на 70%, электросети — на 98%, а тепловые электростанции (ТЭС) — на 30%.