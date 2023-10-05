Готовы воевать: Шойгу создал девять полков резерва для отправки на войну в Украину

По словам министра обороны России, ВС РФ вскоре пополнятся тринадцатью тысячами новых бойцов. Бойцы станут резервом для боев в Украине и якобы готовятся к этому уже два месяца.

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В сентябре министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия планирует выполнить все свои задачи в Украине до 2025 года. Для этого в РФ продолжают строить и реставрировать бронетехнику и объявлен призыв новобранцев. Между тем президент России Владимир Путина уверен, что добровольцев для войны в Украине у них достаточно. Шойгу посетил полигон, где они учатся, и рассказал о количестве новых полков, которые планирует отправить в бой. О заявлении министра рассказало агентство Interfax.

Шойгу озвучил свои заявления во время совещания в штаба группировки войск ВС РФ. По его словам, проходят подготовку девять полков — они станут резервом для ведения боевых действий в Украине. Отметим, 9 полков — это от 8 100 до 13 500 чел. живой силы.

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Также министр заверил российское население, что резервы будут пополнять за счет контрактников-добровольцев — назвал такой способ пополнения "естественным".

"Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено Генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. Резервные полки готовятся и идет их естественное, постоянное пополнение", — сказал Шойгу.

Война РФ в Украине: детали

Отметим, на днях Институт изучения войны сообщил о деталях призыва, который стартовал в РФ. В частности, граждан в армию будут набирать на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, которые стали "субъектами" РФ. При этом в другом отчете ISW вспоминают об отсутствии мотивации и плохом командовании, которое бросает живую силу на бесплодные штурмы позиций ВСУ.

Тем временем росСМИ показали кадры поездки Шойгу на полигон Южного военного округа, в который включили оккупированные территории Украины ("ДНР/ЛНР" в том числе), кавказские республики, весь Урал и всю Сибирь. На видео видно, как министр прилетел на полигон в вертолете, увидел стрельбы и тренировки по вывозу раненых.

Также сторонник Путина встретился с молодой россиянкой, которая заключила контракт на службу в ВС РФ. Женщина сообщила, что проходит обучение уже два месяца и очень хочет наконец попасть на фронт в Украине.

Напоминаем, ООН опубликовало отчет о военных преступлениях РФ в течение первого полугодия 2023 года. В отчете признано, что военные ВС РФ казнили шесть украинских пленных. Подтверждено, что бойцов ВСУ, которые попали в руки россиян, пытали и заставляли собственными телами разминировать поля.