Прямое попадание в больницу: ВС РФ сбросили авиабомбы на Берислав, ранены медики (фото, видео)

По мнению советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, россияне могли заранее знать о готовящемся ударе, потому что в сети распространяют ролик, автор которого знал, куда упадет снаряд.

Related video

Вооруженные силы Российской Федерации ударили по больнице и станции экстренной медицинской помощи в Бериславе Херсонской области. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, удар произошел примерно в 12:40. Снаряды частично разрушили корпус больницы, в результате чего пострадали медики: водитель и фельдшер.

В прокуратуре открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст. 438 УК).

Как уточнили в Херсонской областной военной администрации, водитель скорой помощи получил перелом ноги и ранение головы. У фельдшера контузия.

Сообщается, что четвертый этаж больницы полностью уничтожен, еще один — частично. Также повреждены машины скорой помощи. Всего ВС РФ нанесли пять авиаударов по городу.

Фото: Херсонская ОВА Фото: Херсонская ОВА Фото: Херсонская ОВА

Россияне заранее планировали удар по больнице, — мэр Мариуполя

По мнению советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, судя по видео, которое публикуют росСМИ, о том, что будет произведен удар по больнице, россияне знали заранее. Об этом говорит ракурс видео, автор которого за несколько минут до удара знал, где именно нужно снимать.

"Момент циничного обстрела россиянами больницы. Видео с "той стороны". Сама серия съемки указывает на предварительное наблюдение и сознательное нанесение удара", — написал Андрющенко в своем Telegram-канале.

Напомним, 27 сентября Вооруженные силы РФ сбросили четыре управляемые авиабомбы на Берислав в Херсонской области. Перед этим, 25 сентября, также были сброшены четыре авиабомбы на данный населенный пункт.