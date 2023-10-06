Пентагон анонсировал встречу "Рамштайн-16" в Брюсселе

Участие в заседании "Рамштайн" по вопросам обороны Украины, кроме Ллойда Остина и Чарльза Брауна, примут министры обороны и старшие военные чиновники из почти 50 стран.

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На следующей неделе в Брюсселе состоится очередная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

По данным Министерства обороны, заседание планируют провести 10 октября. На него приедут глава Пентагона Ллойд Остин и новый глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун.

"Это будет 16-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины после того, как в апреле 2022 года министр Остин сформировал международную группу", — говорится в сообщении.

Участие в заседании "Рамштайн-16" кроме Остина и Брауна примут министры обороны и старшие военные чиновники из почти 50 стран.

На встрече, по данным Пентагона, планируют обсудить текущую ситуацию в Украине и обеспечение украинцев средствами, необходимыми для защиты суверенной территории.

"Рамштайн-15": итоги и договоренности партнеров Украины

На базе ВВС США "Рамштайн" 19 сентября прошла 15 встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Во встрече приняли участие 54 государства. Впервые на мероприятии присутствовал Рустем Умеров как новый глава Минобороны Украины.

После заседания он представил результаты мероприятия. В своем сообщении Умеров отметил, что на встрече было достигнуто соглашение о запуске инициативы под названием Capabilities Coalition (Коалиция возможностей). Он подчеркнул, что основная цель этой инициативы — подготовка Сил обороны Украины к будущим вызовам.

Умеров добавил, что особое внимание было уделено созданию ИТ-коалиции в рамках формата "Рамштайн", в которой приняли участие Украина, Эстония и Люксембург. Задачей ИТ-коалиции является обеспечение защищенной и устойчивой ИТ-инфраструктуры для Министерства обороны Украины и Сил обороны, что должно улучшить эффективность в боевых действиях.

Напомним, что во время вступительного слова на заседании "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин анонсировал прибытие танков Abrams M1 в Украину. Министр заявил, что время не играет на руку Путину, который ведет империалистическую войну против Украины.