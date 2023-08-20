Больше для защиты Украины: Резников озвучил дату нового "Рамштайна"

По словам главы оборонного ведомства, Украина планирует договориться о новых поставках необходимой для фронта техники.

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Пятнадцатое заседание министров обороны государств-союзников Украины в формате "Рамштайн" должно стартовать 18 сентября 2023 года. Об этом сказал в интервью "24 Каналу" министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, встреча состоится в онлайн-формате и продлится шесть дней — до 24 сентября. Ключевые вопросы, которые будут обсуждаться в ходе "Рамштайн-15" остаются прежними — приоритетом номер один будет усиление украинской противовоздушной обороны.

На видео с 23:04

"Больше ракет, больше систем, больше радаров плюс авиация как элемент противовоздушной обороны. Второй вопрос – это артиллерия и амуниция к ней. Третья вещь – это бронетехника всех видов", – сказал Резников.

Министр обороны объяснил, что Украина рассчитывает договориться насчет поставок:

бронетранспортеров;

броневиков;

танков;

бронированных автомобиле для эвакуации раненых и всех видах запчастей к ним.

Он также отметил, что западная помощь Украине не снижается. А осенью, когда снова начнется политическая активность парламентов, страны будут принимать решение, сколько денег нужно заложить в свою обороноспособность и помощь Украине в 2024 году.

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"Почему важен "Рамштайн", который будет осенью? Потому что мы будем коммуницировать. Наши видения будущего и на последующие годы, чтобы они тоже это услышали от нас, оценили, где они готовы быть нашими партнерами и дальше, и заложили это в свои бюджетные планы", — подчеркнул Алексей Резников.

Как закончился "Рамштайн-14"

Последнее заседание в формате "Рамштайн" состоялось 18 июля. Союзники договорились нарастить производство боеприпасов в отдельных странах, а также на мультинациональном уровне в рамках инициативы ЕС по выпуску большего объема боеприпасов.

Также Украине было обещано, что в обозримом будущем на вооружении Сил обороны появятся новая партия бронемашин M113.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 августа сообщил о положительном решении вопроса поставки истребителей F-16 Украине. Договоренности были достигнуты во время переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

А 18 августа появилась информация, что США согласились с запросом Дании о передаче Украине инструкционных материалов по многоцелевым истребителям F-16. В этих пакетах есть учебные модули, документация и материалы для аудиторий, содержащие информацию о конфиденциальных американских технологиях.