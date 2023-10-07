"Где-то через год мы его отминусуем": эксперт спрогнозировал уничтожение Украиной Черноморского флота

Для уничтожения ЧФ России, по мнению военного эксперта Романа Свитана, необходимо около тысячи единиц ракет, безэкипажных катеров, подводных, воздушных БпЛА.

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Украина может уничтожить весь Черноморский флот России — для этого нужно время и ресурсы. Об этом в интервью на канале "Утро февраля" рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, ЧФ РФ находится в такой себе ловушке, ведь "Черное море — это рукомойник с одним выходом воды — через Турцию".

"Это показывает саму проблему для любого флота. В этом маленьком пространстве, можно сказать, как в клетке, закрыт Черноморский флот Российской Федерации — где-то до сотни кораблей", — рассказал эксперт.

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Роман Свитан говорит, что для уничтожения ЧФ России необходимо около тысячи единиц ракет, безэкипажных катеров, подводных, воздушных беспилотников.

"Мы сейчас производим определенное количество средств поражения, которые могут затопить весь Черноморский флот — надо просто время — время для производства и время для того, чтобы поймать их в этом закрытом пространстве Черного моря", — отметил он.

По его мнению, это произойдет обязательно, поскольку российский флот не может так просто уйти из Черного моря.

"Им для того чтобы спасти Черноморский флот, надо убрать его из Черного моря, дать выход в Средиземное и уйти в океан. Я думаю, где-то за год мы его отминусуем. Больше скажу — мы бы его уже потопили, если бы нам в прошлом году не связали руки зерновым соглашением", — отметил он.

Напомним, что в американском Институте изучения войны 4 октября сообщили, что РФ вывела несколько своих кораблей из Крыма в Краснодарский край. В общем Севастополь оставил уже десяток вражеских судов.

Также 4 октября представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что ЧФ РФ фактически потерпел "технический нокдаун". Речь идет о потере флагмана, штаба и командующего.