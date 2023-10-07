"Десь за рік ми його відмінусуємо": експерт спрогнозував знищення Україною Чорноморського флоту

Для знищення ЧФ Росії, на думку військового експерта Романа Світана, необхідно близько тисячі одиниць ракет, безекіпажних катерів, підводних, повітряних БпЛА.

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Україна може знищити увесь Чорноморський флот Росії — для цього потрібний час і ресурси. Про це в інтерв'ю на каналі "Утро февраля" розповів війський експерт Роман Світан.

За його словами, ЧФ РФ перебуває у такій собі пастці, адже "Чорне море — це рукомийник з одним виходом води — через Туреччину".

"Це показує саму проблему для будь-якого флоту. У цьому маленькому просторі, можна сказати, як в клітці, закритий Чорноморський флот Російської Федерації — десь до сотні кораблів", — розповів експерт.

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Роман Світан говорить, що для знищення ЧФ Росії необхідно близько тисячі одиниць ракет, безекіпажних катерів, підводних, повітряних безпілотників.

"Ми зараз виробляємо певну кількість засобів ураження, які можуть затопити весь Чорноморський флот — треба просто час — час для виробництва і час для того, щоб зловити їх в цьому закритому просторі Чорного моря", — зазначив він.

На його думку, це станеться обов'язково, оскільки російський флот не може так просто піти з Чорного моря.

"Їм для того щоб врятувати Чорноморський флот, треба прибрати його з Чорного моря, дати вихід в Середземне і піти в океан. Я думаю, десь за рік ми його відмінусуємо. Більше скажу — ми б його вже потопили, якби нам минулого року не зв'язали руки зерновою угодою", — зазначив він.

Нагадаємо, що в американському Інституті вивчення війни 4 жовтня повідомили, що РФ вивела кілька своїх кораблів з Криму до Краснодарського краю. Загалом Севастополь залишив вже десяток ворожих суден.

Також 4 жовтня речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що ЧФ РФ фактично зазнав "технічного нокдауну". Йдеться про втрату флагмана, штабу та командувача.