"Технічний нокдаун": у ВМС розповіли про "комбо"-удар по Чорноморському флоту РФ (відео)

У Військово-морських силах припускають, що ворожий флот у Чорному морі вже втратив флагман, штаб та командувача. Однак речник Дмитро Плетенчук закликав не списувати Росію з рахунків завчасно.

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Удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі обернувся для російських сил "технічним нокдауном". Про це під час брифінгу 4 жовтня заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Це такий собі технічний нокдаун. Але списувати нашого противника з рахунків дуже зарано. Це досить потужне угрупування. Вони мають десятки кораблів", — зазначив він.

Речник ВМС назвав основні проблеми ворожого флоту в Чорному морі — втрати та обмеженість в акваторії завдяки роботі Сил оборони.

Зокрема, він нагадав про нещодавнє ураження ворожого штабу у тимчасово окупованому Севастополі.

"Це теж впливає на керованість військами. І сподіваємося, що все ж таки командувача Чорноморського флоту так званого ми не побачимо більше наживо", — підкреслив він.

Водночас, зі слів військового, нині підтвердження інформації про загибель адмірала Віктора Соколова немає.

"Якщо у них реально всі ці три пункти були закриті (втрата флагмана, втрата штабу і втрата командувача), то це реально, можна сказати, "комбо"", — додав Плетенчук.

Він зазначив, що усе це впливає на керованість, функціонал та спроможності флоту.

Брифінг Дмитра Плетенчука (про наслідки удару по штабу Чорноморського флоту РФ — з 6:04)

Нагадаємо, 22 вересня у Севастополі зазнав удару штаб Чорноморського флоту РФ. У Силах спеціальних операцій ЗСУ інформували, що внаслідок атаки загинули 34 офіцери, один з яких — командувач Віктор Соколов. Ще 105 російських бійців отримали поранення.

Однак у Росії загибель Соколова намагались спростувати. Зокрема, 26 вересня він нібито був присутній на засіданні колегії Міноборони РФ.