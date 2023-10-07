ВС РФ готовятся к обороне Токмака, а украинские партизаны посетили вражеские укрепрайоны (фото)

Тяжелые потери ВС РФ возле Роботино на Запорожском фронте заставляют командование РФ создавать новые укрепрайоны.

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Российские оккупанты готовятся к обороне города Токмак в Запорожской области. Они обставились с разных сторон "зубами дракона", но в этой обороне украинские партизаны нашли слабые места. Об этом сообщает движение "Атеш".

Нап оборонительных укреплениях оккупантов побывал агент "Атешу", который находится в рядах ВС РФ.

Его подразделение было отправлено на укрепление фортификационных линий возле Токмака. До этого ему удалось разведать две позиции оборонительных линий:

вдоль дороги "Т0408" на выезде из Токмака в сторону н. п. Сладкая Балка;

на выезде из н.п. Очеретоватое в сторону Токмака, по дороге "Т0401".

"Информация о слабых местах укреплений и расположение минных полей были переданы в соответствующие структуры. Тяжелые потери ВС РФ у Работино на Запорожском фронте заставляют командование РФ создавать новые укрепрайоны. Однако даже самые ярые р*шисты понимают, что украинские силы им не остановить", — сообщают в Атеше".

Напомним, что 5 октября сообщалось, что в районе Токмака не фиксируется дополнительных крупных вражеских сил, а ВС РФ активизировали атаки возле Работино и Вербового.

Ранее также сообщалось, что оккупанты проводят серьезную подготовку на Запорожском направлении. Они строят дополнительные фортификационные сооружения, которые заливают бетоном, подвозят воинские части и перебрасывают технику.