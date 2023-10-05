Усилили атаки: в ВСУ прокомментировали ситуацию в Токмаке на фоне возможного бегства оккупантов

В районе Токмака не фиксируется дополнительных крупных вражеских сил, только есть ротация подразделений, а ВС РФ активизировали атаки у Работино и Вербового.

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Российские оккупанты активизировались на Таврическом направлении, в частности, увеличили количество атак в районе оккупированного Токмака. Об этом в эфире телемарайона рассказал представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

За минувшие сутки потери врага здесь составили 309 человек, а последние 5 дней оккупанты теряют здесь более 250 оккупантов в день. Увеличилось количество случаев сдачи в плен — за последние 5 дней таких около 30 человек.

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Игорь Штупун отметил, что в районе Токмака не фиксируется дополнительных крупных вражеских сил — враг лишь меняет свои подразделения, которые несут потери — на место одного подразделения приходит другое.

"В целом после потерь позиций оккупанты увеличили свою активность на Таврическом направлении. В районе Токмака продолжают свои действия десантные войска. Они пытаются отбить наши позиции в районе Вербового и Работино", — сказал Штупун.

Он отметил, что несмотря на то, что российские блогеры распространяют информацию, что среди этих десантников воюют "добровольцы" из Кубы, в частности, возле Роботино, украинские военные с такими в близком контакте не сталкивались.

"У меня такой информации нет. Наши воины будут уничтожать всех, кто приходит на украинскую землю, будь-то наемники из других стран или россияне и другие оккупанты, которые не будут сдаваться", — сказал спикер.

Александр Штупун отметил, что российские оккупанты также активизировались в районе Авдеевки и Марьинки.

Напомним, 4 октября украинский FPV-дрон "Буцефал" уничтожил российскую БМП-3.

3 октября в Силах спецопераций показали уничтожение российской техники благодаря действиям бойцов. Российские оккупанты разместили свои резервы в лесополосе, но защитники обнаружили вражескую технику и "обезвредили" ее.