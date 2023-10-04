Маскировка не помогает: украинский FPV-дрон "Буцефал" уничтожил БМП-3 россиян (видео)

Замаскированная российская БМП обстреливала позиции Сил обороны Украины, но получила мощный ответ.

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Украинский FPV-дрон "Буцефал" поразил БМП-3 российских захватчиков. Видео опубликовал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ проводили разведку. Впоследствии они решили применить дрон-камикадзе.

На видео замаскированная российская БМП обстреливает позиции Сил обороны. Впоследствии бойцы "познакомили" ее с украинским дроном-камикадзе "Буцефал". Федоров отметил, что массирование против такой техники оккупантам не помогло.

"Взрывной результат знакомства — на видео", — сообщил он.

Министр отметил, что важно масштабировать "Армию дронов". Его ведомство готовит к транспортировке на фронт очередную партию БПЛА, которые очень огорчат оккупантов.

Применение дронов ВСУ против войск РФ

ВСУ 4 октября обезвредили дроном-камикадзе опасную российскую "Рапиру". FPV-беспилотник успешно поразил военную технику противника, которая могла уничтожать танки кумулятивными снарядами и ракетами. Сначала пушку, стоящую на окраине посадки, "заметил" дрон-разведчик. После этого оператор направил к цели беспилотник-камикадзе.

Также 3 октября украинский дрон "Баба Яга" разорвал на куски БМП россиян. Такие дроны способны нести боеприпасы весом до 20 килограммов. Среди россиян говорят, что такие БПЛА забирают даже раненых солдат.

FPV-дрон эффектно уничтожил российскую САУ "Гвоздика". Оккупанты пытались спрятать артиллерийскую установку под маскировочной сеткой среди деревьев, но украинские военные выследили ее и атаковали.

Напомним, бойцы ССО 4 октября поразили склад боеприпасов войск РФ в Донецкой области. После точного удара украинских бойцов склад боеприпасов Вооруженных сил Российской Федерации еще долго не прекращал взрываться — в небо поднимался огонь и густой дым.