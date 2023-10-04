Бойцы ССО поразили склад боеприпасов ВС РФ в Донецкой области (видео)

После точного удара украинских бойцов склад боеприпасов Вооруженных сил Российской Федерации еще долго не прекращал взрываться — в небо поднимался огонь и густой дым.

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Бойцы третьего отдельного полка Сил специального назначения показали, как поразили российские минометы 120 калибра и склад боеприпасов Вооруженных сил Российской Федерации в Донецкой области. Видео опубликовали в Статкоме ВСУ в Telegram.

"Недалеко от одного из населенных пунктов Донецкой области воины 3-го полка ССО обнаружили и уничтожили два миномета 120 калибра и склад боеприпасов оккупантов", — говорилось в сообщении.

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В ролике видно, как украинские военные с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили два российских миномета 120 калибра и склад боеприпасов врага, которые были размещены рядом на одном участке. После этого украинские бойцы зарядили миной свой миномет и атаковали врага. В результате чего после трех точных ударов вражеское вооружение перестало функционировать, а в небо поднялся серый дым.

После поражения склада боеприпасов российской армии — он еще долго не прекращал взрываться. После серии громких взрывов, было видно только огонь и густой дым на месте, где раньше был расположен вражеский склад.

Напомним, 2 октября стало известно, что бойцы подразделения "Совы" николаевских морпехов 36-й Отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского уничтожили боевую технику российских военных. Военные обнаружили местоположение вражеской техники с помощью FPV-дрона.

В тот же день появилось видео, как бойцы группы "Асгард" подразделения "Глаза" и Третьей Отдельной штурмовой бригады "Крылья" уничтожили российский танк Т-72 и тяжелую автомобильную технику оккупантов. Точные удары по российской технике нанес дрон-камикадзе.