Не удалось спрятаться: морпехи FPV-дронами уничтожили танк и миномет ВС РФ (видео)

Бойцы 36-й бригады обнаружили места расположения вражеской техники с воздуха, после чего нанесли удары дронами-камикадзе.

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Бойцы подразделения "Совы" николаевских морпехов 36-й Отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского показали, как уничтожали боевую технику Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили в СтратКоми ВСУ в Telegram.

"Подразделение "Совы" николаевских морпехов 36-й Отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского продолжают уничтожать технику оккупантов", — говорилось в сообщении.

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Пытались тщетно, но напрасно: ВСУ ударили по позициям ВС РФ с помощью FPV-дрона (видео)

В ролике украинские бойцы показали, как с помощью FPV-дрона обнаружили местоположение вражеского танка. После чего беспилотный летательный аппарат достиг своей цели, а российская техника задымилась. Также морпехи показали, что произошло поражение миномета Российской Федерации. Дрон долетел до вражеского вооружения и нанес удар. В результате чего российский миномет загорелся, а в небо поднялся густой серый дым.

FPV-дроны: что о них известно

FPV-дроны — это БПЛА, оснащенные функцией "вид от первого лица". Под FPV-дронами подразумевают быстрые квадрокоптеры, управление которыми происходит с помощью специальной гарнитуры.

Операторы БПЛА могут видеть местность вокруг дрона, будто находятся в его "кабмине". Это становится возможным с помощью очков. Кроме этого, очки не создают бликов, в результате чего их можно использовать в солнечную погоду. Дроны являются маневренными, могут быстро менять направление движения и залетать в узкие места.

FPV-дрон Фото: Скриншот

Напомним, 28 сентября бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады показали уничтожение российской БМП-3. Для этого военные использовали дрон-камикадзе. Также из-за поражения погиб один из членов экипажа, еще двое получили ранения.

29 сентября появилось видео, на котором видно, как бойцы аэромобильного батальона 80-й Отдельной десантно-штурмовой бригады отражали контратаку российских оккупантов в Клищеевке Донецкой области. Для отражения вражеских атак украинские военные применяли различные виды вооружения.