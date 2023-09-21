Пытались тщетно, но напрасно: ВСУ ударили по позициям ВС РФ с помощью FPV-дрона (видео)

Российский военный пытался сбить БПЛА с помощью стрелкового оружия. Вероятно, захватчик получил осколочные ранения.

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Украинские бойцы показали, как нанесли удар дроном-камикадзе по позициям Вооруженных сил Российской Федерации на левом берегу Херсонской области. Соответствующее видео опубликовал блогер и волонтер Сергей Стерненко в Telegram.

"Левый берег Херсонщины. Доставка оккупанту 60-мм мины FPV-дроном" — сказал Сергей Стерненко.

Он отметил, что оккупант пытался сбить беспилотный летательный аппарат с помощью стрелкового оружия, однако это оказалось бесполезным. Стерненко заявил, что российский военный получил осколочные ранения.

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В опубликованном ролике видно, беспилотник летел к зданию, которое охраняли российские военные. Один из оккупантов открыл огонь по БПЛА, однако тот все равно достиг своей цели и взорвался возле врага.

FPV-дроны: что о них известно

Беспилотные летательные аппараты, которые оснащены функцией "вид от первого лица". Режим FPV — это функция передачи видео в реальном времени с помощью камеры, которая установлена в передней части дрона. Говоря о FPV-дронах, имеются в виду быстрые квадрокоптеры, которыми можно управлять с помощью специальной гарнитуры.

FPV-дрон является конструктором, позволяющим собрать летательный аппарат под конкретные нужды. В частности, под него подбираются двигатели, аккумуляторы, рамы, полетные контроллеры, регуляторы тока, системы передачи видео и радиосигнала. Затем к дрону добавляют боевую часть со взрывчаткой.

Благодаря очкам операторы дрона могут видеть местность вокруг БПЛА, будто сидят в его "кабине". Кроме этого, очки не создают бликов, поэтому их можно использовать в солнечную погоду. FPV-дроны являются маневренными, могут быстро менять направление движения и залетать в узкие места.

FPV-дрон Фото: Скриншот

Напомним, 20 сентября бойцы "Стального кордона" показали, как уничтожили два вражеских комплекса наблюдения "Муром-М" на Купянском направлении. После удачных ударов в небо поднялся серый дым, а ВС РФ остались без своих "глаз".

В тот же день стало известно, что бойцы Сил специальных операций уничтожили пушку МСТА-Б со снарядами "Краснополь" на Бахмутском направлении. Враг замаскировал цель, однако украинские военные ее удачно поразили.