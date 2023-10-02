Не вдалося сховатися: морпіхи FPV-дронами знищили танк та міномет ЗС РФ (відео)

Бійці 36-ї бригади виявили місця розташування ворожої техніки з повітря, після чого завдали ударів дронами-камікадзе.

Related video

Бійці підрозділу "Сови" миколаївських морпіхів 36-ої Окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показали, як знищували бойову техніку Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомили в СтратКомі ЗСУ в Telegram.

"Підрозділ "Сови" миколаївських морпіхів 36-ої Окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського продовжують знищувати техніку окупантів", — йшлося в повідомленні.

Важливо

Намагалися збити, але марно: ЗСУ вдарили по позиціях ЗС РФ за допомогою FPV-дрона (відео)

У ролику українські бійці показали, як за допомогою FPV-дрона виявили місце розташування ворожого танку. Після чого безпілотний літальний апарат досягнув своєї цілі, а російська техніка задимілася. Також морпіхи показали, що відбулося ураження міномета Російської Федерації. Дрон долетів до ворожого озброєння та завдав удару. В результаті чого російський міномет загорівся, а в небо здійнявся густий сірий дим.

FPV-дрони: що про них відомо

FPV-дрони — це БПЛА, оснащені функцією "вид від першої особи". Під FPV-дронами мають на увазі швидкі квадрокоптери, керування якими відбувається за допомогою спеціальної гарнітури.

Оператори БПЛА можуть бачити місцевість навколо дрона, ніби перебувають у його "кабміні". Це стає можливим за допомогою окулярів. Крім цього, окуляри не створюють відблисків, у результаті чого їх можна використовувати в сонячну погоду. Дрони є маневровими, можуть швидко змінювати напрямок руху та залітати у вузькі місця.

FPV-дрон Фото: Скриншот

Нагадаємо, 28 вересня бійці 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади показали знищення російської БМП-3. Для цього військові використали дрон-камікадзе. Також через ураження загинув один із членів екіпажу, ще двоє отримали поранення.

29 вересня з'явилося відео, на якому видно, як бійці аеромобільного батальйону 80-ї Окремої десантно-штурмової бригади відбивали контратаку російських окупантів у Кліщіївці Донецької області. Для відбиття ворожих атак українські військові застосовували різні види озброєння.