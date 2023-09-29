"Давай, вогонь": бійці ЗСУ показали, як відбивали контратаку ЗС РФ в Кліщіївці (відео)

В бойових діях брали участь військовослужбовці аеромобільного батальйону 80-ї ОДШБр, а відеоролик від першої особи зняли на екшн-камеру GoPro.

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Бійці аеромобільного батальйону 80-ї Окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України показали, як вдало відбивали контратаку Збройних сил Російської Федерації у Кліщіївці Донецької області. Про це повідомили в пресслужбі бригади у Facebook.

Зазначили, що львівські десантники знищували окупантів та звільнили село Кліщіївка біля Бахмута.

"Плюс, плюс, ми їх бачили! "П**ари" лізуть! Насипай! Давай, вогонь, вогонь!" — сказав один із українських бійців.

Українські військові показали кадри з бою з окупантами. Відео було зняте на камеру GoPro.

Ролик розпочався з того, що один із українських військових помітив ворога біля дороги. ЗСУ зробили перші постріли, після чого розпочався стрілецький бій з окупантами.

Обидві сторони вели перестрілку. Бійці ДШВ застосовували різні види озброєння проти ворога. Після вдалих влучань українські десантники раділи, проте не припиняли знищувати ворога. Відео закінчується тим, що один із українських військових застосував кулемет проти ворожих сил.

Нагадаємо, 28 вересня в Центрі стратегічних комунікацій опублікували відео, на якому бійці 22-ї Окремої механізованої бригади знищували ворога на околицях Кліщіївки під Бахмутом. Для цього військові застосували міномети.

23 вересня Головне управління розвідки Міністерства оборони України показало відео боїв у Кліщіївці. Зокрема, участь у наступі брали бійці четвертої служби ГУР.

26 вересня аеророзвідники 56-ої Окремої мотопіхотної Маріупольської бригади показали, як знищували військових Збройних сил Російської Федерації. Українські бійці спрямовували снаряд на живу силу та російську військову техніку, який потім спричинив потужний вибух.