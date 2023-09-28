Бої за Бахмут: 22-а ОМБр показала, як з мінометів веде вогонь по окупантах під Кліщіївкою (відео)

Українські бійці зарядили міномет для подальшого ведення вогню по позиціях Збройних сил Російської Федерації. Після чого окупант потерпав від обстрілу.

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Бійці 22-ї Окремої механізованої бригади показали, як з мінометів знищували окупантів на околицях Кліщіївки Донецької області. Відео опублікували в Центрі стратегічних комунікацій у Telegram.

"Робота мінометного розрахунку одного з механізованих батальйонів 22-ї окремої механізованої бригади по окупантах на околицях Кліщіївки", — написали під роликом у СтратКомі ЗСУ.

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В опублікованому ролику видно як українські бійці перебувають на своїх позиціях та готуються до подальшого ведення вогню по позиціях Збройних сил Російської Федерації. Вони заряджають міномет та випускають одна за одною міни по російських окупантах. Після чого окупанти потерпали від обстрілу.

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Це механізоване з'єднання Сухопутних військ ЗСУ чисельністю у бригаду. Після повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році бригаду розгорнули до повної штатної чисельності. У квітні 2023 року відбулися інтенсивні навчання військових та підготовка до ведення бойових дій.

Нагадаємо, 26 вересня з'явилося відео роботи танкістів 22-ї Окремої механізованої бригади, на якому показано, як бійці виїжджали на позиції для подальшої стрільби.

Того ж дня аеророзвідники 56-ої Окремої мотопіхотної Маріупольської бригади показали, як знищили особовий склад Збройних сил Російської Федерації. Знищити живу силу вдалося після того, як оператори безпілотних літальних апаратів знаходили російську техніку та самих російських військових. Зокрема, по них запускали снаряди.