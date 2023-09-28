Бои за Бахмут: 22-я ОМБр показала, как из минометов ведет огонь по оккупантам под Клещиевкой (видео)
Украинские бойцы зарядили миномет для дальнейшего ведения огня по позициям Вооруженных сил Российской Федерации. После чего оккупант страдал от обстрела.
Бойцы 22-й Отдельной механизированной бригады показали, как из минометов уничтожали оккупантов в окрестностях Клещиевки Донецкой области. Видео опубликовали в Центре стратегических коммуникаций в Telegram.
"Работа минометного расчета одного из механизированных батальонов 22-й отдельной механизированной бригады по оккупантам в окрестностях Клещиевки", — написали под роликом в СтратКоме ВСУ.Важно
В опубликованном ролике видно как украинские бойцы находятся на своих позициях и готовятся к дальнейшему ведению огня по позициям Вооруженных сил Российской Федерации. Они заряжают миномет и выпускают одну за другой мины по российским оккупантам. После чего оккупанты страдали от обстрела.
22-я ОМБр ВСУ: что о ней известно
Это механизированное соединение Сухопутных войск ВСУ численностью в бригаду. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году бригаду развернули до полной штатной численности. В апреле 2023 года состоялись интенсивные учения военных и подготовка к ведению боевых действий.
Напомним, 26 сентября появилось видео работы танкистов 22-й Отдельной механизированной бригады, на котором показано, как бойцы выезжали на позиции для дальнейшей стрельбы.
В тот же день аэроразведчики 56-й Отдельной мотопехотной Мариупольской бригады показали, как уничтожили личный состав Вооруженных сил Российской Федерации. Уничтожить живую силу удалось после того, как операторы беспилотных летательных аппаратов находили российскую технику и самих российских военных. В частности, по ним запускали снаряды.