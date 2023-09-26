"Приближаем победу": бригада ВСУ показала эффектное видео работы танкистов

Украинские танкисты тренируются на полигонах, а затем применяют навыки против российских захватчиков на фронте, приближая победу Украины.

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Танкисты 22-й отдельной механизированной бригады ежедневно тренируются, чтобы успешно противостоять российским оккупантам. Впечатляющая работа бойцов опубликована в Facebook подразделения.

На видео воины выезжают на позиции для стрельбы. Впоследствии после выполнения задания они покидают локацию.

"Мощь, маневр, огонь. Приближаем Победу ежедневно!" — говорится в заметке.

22-я отдельная механизированная бригада ВСУ

В 1992 году подразделение переформировали в 66-ю механизированную дивизию. В 1999 году указом президента возвращены предыдущие регалии, а дивизия получила почетное наименование "Буковинська".

В 2022 году после начала вторжения войск РФ бригаду развернули до полной штатной численности. Модернизированные танки Т-72Б и Т-72АМТ были в составе подразделения по состоянию на 2023 год. Впоследствии бригады оснастили американскими легкими бронированными внедорожниками HMMWV.

В апреле 2023 года воины подразделения проходили интенсивные учения и подготовку к боевым действиям.

Напомним, 15 сентября танкисты бригады "Спартан" показали результаты работы в наступлении. Бойцы во время боев прикрывают украинских штурмовиков, которые осуществляют атаку окопов противника или проводят эвакуацию раненых с поля боя.

Также 15 сентября танкисты 14 бригады с Волыни рассказали подробности боев с российскими захватчиками. Воины пытаются использовать максимум возможностей боевой машины, чтобы украинские защитники остались живы, и уничтожить как можно больше российских захватчиков.