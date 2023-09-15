"Наш флаг весит 50 тонн": танкисты 14 бригады рассказали подробности боев (видео)

Воины пытаются использовать максимум возможностей боевой машины, чтобы украинские защитники остались живы и уничтожить как можно больше российских захватчиков.

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Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого отметили День танковых войск. В Facebook они поделились впечатлением от боев и поздравили украинцев.

Танкист Василий рассказал, что экипаж выполняет задачи автоматически. По его словам, во время боя не чувствуется, как летит время. Воины пытаются использовать максимум возможностей боевой машины, чтобы пехотинцы остались живы и уничтожить как можно больше российских захватчиков.

"Во время боя в танке ты выполняешь свою работу и не чувствуешь, что отбываешь, что происходит", — пояснил он.

Воин рассказал, что во время одного из боев был наводчиком. Удалось уничтожить две российских БМП-3.

"С одной очень замечательно башня летела", — добавил Василий.

Бойцы поздравили украинцев с Днем танковых войск. Они пообещали уничтожать врагов до победы.

"Когда танк на поле боя с флагом Украины, то не так весит 50 тонн... То наш флаг весит 50 тонн!" — говорится в заметке.

День танковых войск в Украине

День танковых войск в Украине отмечают 14 сентября. Указ Президента Украины от 9 сентября 2023 года установил соответствующую дату. До этого времени в нашем государстве эту торжественную дату отмечали во второе воскресенье сентября, которая досталась в наследство от СССР.

Танковые войска Украины с первых дней российской агрессии вступили в неравный бой с превосходящими силами врага. Именно благодаря профессиональным качествам украинских танкистов удалось уничтожить большое количество вражеской бронетехники.

Напомним, 14 сентября по случаю Дня танкиста механик-водитель танка-камикадзе рассказал подробности боев. Воин из города Мукачево Василий Дудинец, который направил начиненный взрывчаткой трофейный танк на российские позиции, не считает себя героем и готов снова к бою.

Также 14 сентября с Днем танковых войск поздравил бойцов Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он отметил, что украинские танкисты — надежная броня всего украинского народа. Они всегда выполняют боевые задачи в самых тяжелых условиях, а их профессионализм, храбрость и преданность Родине бесценны.