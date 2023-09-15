"Наш прапор важить 50 тонн": танкісти 14 бригади розповіли подробиці боїв (відео)

Воїни намагаються використати максимум можливостей бойової машини, щоб українські захисники залишилися живі та знищити якомога більше російських загарбників.

Related video

Бійці 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого відзначили День танкових військ. У Facebook вони поділилися враженням від боїв та привітали українців.

Танкіст Василь розповів, що екіпаж виконує завдання автоматично. З його слів, під час бою не відчувається, як летить час. Воїни намагаються використати максимум можливостей бойової машини, що піхотинці залишилися живі та знищити якомога більше російських загарбників.

"Під час бою в танку ти виконуєш свою роботу і не відчуваєш, що відбуваєш, що відбувається", – пояснив він.

Воїн розповів, що під час одного з боїв був навідником. Вдалося знищити дві російських БМП-3.

"З однієї дуже чудово башня летіла", – додав Василь.

Бійці привітали українців із Днем танкових військ. Вони пообіцяли знищувати ворогів до перемоги.

"Коли танк на полі бою з прапором України, то не так важить 50 тонн… То наш прапор важить 50 тонн!" – йдеться у дописі.

День танкових військ в Україні

День танкових військ в Україні відзначають 14 вересня. Указ Президента України від 9 вересня 2023 року встановив відповідну дату. До цього часу у нашій державі цю урочисту дату відзначали у другу неділю вересня, яка дісталася у спадок від СРСР.

Танкові війська України з перших днів російської агресії вступили у нерівний бій з переважаючими силами ворога. Саме завдяки професійним якостям українських танкістів вдалося знищити велику кількість ворожої бронетехніки.

Нагадаємо, 14 вересня із нагоди Дня танкіста механік-водій танка-камікадзе розповів подробиці боїв. Воїн із міста Мукачево Василь Дудинець, який спрямував начинений вибухівкою трофейний танк на російські позиції, не вважає себе героєм і готовий знову до бою.

Також 14 вересня з Днем танкових військ привітав бійців Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він наголосив, що українські танкісти — надійна броня всього українського народу. Вони завжди виконують бойові завдання у найважчих умовах, а їхній професіоналізм, хоробрість і відданість Батьківщині безцінні.