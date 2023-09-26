"Наближаємо перемогу": бригада ЗСУ показала ефектне відео роботи танкістів

Українські танкісти тренуються на полігонах, а згодом застосовують навички проти російських загарбників на фронті, наближаючи перемогу України.

Related video

Танкісти 22-ої окремої механізованої бригади щодня тренуються, щоб успішно протистояти російським окупантам. Вражаюча робота бійців опублікована у Facebook підрозділу.

На відео воїни виїжджають на позиції для стрільби. Згодом після виконання завдання вони залишають локацію.

"Міць, маневр, вогонь. Наближаємо Перемогу щодня!" – йдеться у дописі.

22-га окрема механізована бригада ЗСУ

В 1992 році підрозділ переформували в 66-ту механізовану дивізію. У 1999 році указом президента повернуті попередні регалії, а дивізія отримала почесне найменування "Буковинська".

У 2022 році після початку вторгнення військ РФ бригаду розгорнули до повної штатної чисельності. Модернізовані танки Т-72Б та Т-72АМТ були у складі підрозділу станом 2023 року. Згодом бригад оснастили американськими легкими броньованими позашляховиками HMMWV.

У квітні 2023 року вояки підрозділу проходили інтенсивні навчання та підготовку до бойових дій.

Нагадаємо, 15 вересня танкісти бригади "Спартан" показали результати роботи в наступі. Бійці під час боїв прикривають українських штурмовиків, які здійснюють атаку окопів противника або проводять евакуацію поранених з поля бою.

Також 15 вересня танкісти 14 бригади з Волині розповіли подробиці боїв із російськими загарбниками. Воїни намагаються використати максимум можливостей бойової машини, щоб українські захисники залишилися живі, та знищити якомога більше російських загарбників.