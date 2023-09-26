Пряме влучання: аеророзвідники 56-ої бригади показали, як знищили особовий склад ЗС РФ (відео)

Українські бійці виявили ворога та техніку за допомогою дрона. Після чого скинули снаряд, який влучив у ціль та спричинив вибух.

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Аеророзвідники 56-ої Окремої мотопіхотної Маріупольської бригади показали, як знищували особовий склад Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій у Telegram.

"Аеророзвідники 56-ої Окремої мотопіхотної Маріупольської бригади ліквідовують живу силу противника", — йшлося в повідомленні.

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В опублікованому відео українські бійці показали, як за допомогою безпілотних літальних апаратів знаходили військову російську техніку. Після чого на ворога летів снаряд, який спричиняв вибухи. В результаті чого ворожа техніка загорялася, а в небо здіймався густий чорний дим.

Крім цього, аеророзвідники показали, як вдало влучили в живу силу ворога. Після прямого попадання двоє військових Збройних сил Російської Федерації загинули.

Нагадаємо, 25 вересня бійці 40-ої окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта показали, як знищили позиції БПЛА, склад боєкомплекту та міномет Збройних сил Російської Федерації. Для відпрацювання ударів по ворожих позиціях українські військові використали самохідні артилерійські установки.

21 вересня бійці 406 Окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова показали знищення ворожої 152-мм гармати 2А36 "Гіацинт-Б" на Південному напрямку. Російські окупанти намагалися замаскувати озброєння, проте артилеристи виявили та високоточним снарядом уразили ворожу ціль після отримання її координат.