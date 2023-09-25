Застосували САУ: артилеристи знищили позиції БПЛА, БК та міномет окупантів (відео)

Українські захисники зафіксували точку злету безпілотників, а згодом ліквідували й склад боєприпасів та міномет заграбнкиів завдяки самохідним артилерійським установкам.

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Бійці 40-ої окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта ліквідували позиції БПЛА, склад боєкомплекту та міномет російських окупантів. Результати роботи опубліковані у Facebook підрозділу.

На відео можна побачити, що українські захисники зафіксували точку злету безпілотників. По місцю дислокації відпрацювали самохідні артилерійські установки.

Згодом захисники зафіксували склад боєкомплекту та міномет загарбників. Ці позиції також були знищені.

Артилерія ЗСУ у війні з Росією

Артилерія 40 бригади українського війська 30 серпня зуміла знищити БМП-2 росіян у лісі. Ворожу бойову машину піхоти окупанти вирішили заховати серед дерев, але це виявилося невдалим рішенням. Згодом захисники ліквідували техніку.

Українські "Гради" 10 вересня також знищили склади з боєприпасами та пальним російських військ, які зосереджувалися у Соледарі. Аеророзвідники "Команди Вялого" використали дрони та зафіксували серед багатоповерхівок на території Донецької області великий об'єкт російських загарбників, який згодом був успішно ліквідований.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний продемонстрував ефективну роботу РСЗВ Vampire на передовій. РСЗВ Vampire — це чеській аналог радянського "Граду" з деякими змінами у шасі та керуванні.

Нагадаємо, 24 вересня бійці 72-ї ОМБр показали, як знищили російський танк. Безпілотник завдав влучного удару по російському танку. За кілька секунд після влучання відбувся потужний вибух, який повністю знищив військову техніку та примножив кількість диму. Ворожа техніка зійнялася, а потім потужно вибухнула.