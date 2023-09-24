Ефектний та вдалий удар: бійці 72-ї ОМБр показали, як знищили російський танк (відео)

Безпілотник завдав влучного удару по російському танку. Ворожа техніка загорілася, а потім потужно вибухнула.

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Бійці 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців показали, як знищували російську військову техніку за допомогою безпілотних літальних апаратів. Відео опублікували в Центрі стратегічних комунікацій у Telegram.

"Воїни 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ефектно знищили ворожу техніку", — йшлося в повідомленні.

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В опублікованому ролику видно, як українські військові виявили російський танк біля лісосмуги. Після цього в хід пішов дрон — як летів до своєї цілі та завдав влучний удар, після якого ворожа техніка загорілася, а в небо здійнявся густий сірий дим. Через декілька секунд відбувся потужний вибух, який повністю знищив військову техніку та примножив кількість диму.

Нагадаємо, 20 вересня стало відомо, що на Бахмутському напрямку бійці Сил спеціальних операцій знищили гармату МСТА-Б зі снарядами "Краснополь". Ворог намагався замаскувати озброєння, проте внаслідок взаємодії операторів ССО та артилерії Сил оборони ціль було ліквідовано.

Того ж дня з'явилося відео, як в Херсонській області спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України ліквідували три надводні човни російської армії. Зокрема, бійці завдали удари дронами-камікадзе українського виробництва. Разом із човнами було знищено особовий склад ЗС РФ.

21 вересня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський показав відео, а якому бійці 406 Окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова знищили ворожу 152-мм гармату 2А36 "Гіацинт-Б" на Південному напрямку.