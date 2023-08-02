"Працюють 24/7": Залужний показав роботу РСЗВ Vampire на передовій (відео)

РСЗВ Vampire — це чеській аналог радянського "Граду" з деякими змінами у шасі та керуванні. Машина стоїть на озроєнні бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

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Екіпажі реактивних систем залпового вогню RM-70 Vampire діють на передовій у режимі 24 на 7. Про це повідомляється на офіційній сторінці головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного в телеграмі.

У складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка є РСЗВ Vampire — це чехословацький аналог радянської установки "Град". Вона так само має 40 направляючих для реактивних снарядів. У дописі Залужного йдеться про те, що пускова може запускати боєприпаси як залпом, так і одиничними пострілами.

Управління установкою RM-70 відбувається з середини кабіни, але є можливість дистанційного запуску за допомогою переносного пристрою.

"Це звір. Це реально звір-машина. Коли робить залп повним пакетом, то враження просто не передати", – зазначає топогеодезист машини Іван.

За словами артилериста Павла, при отриманні координати цілі він дивиться на планшет зі спеціальним ПЗ, де він зможе атакувати ціль. Після цього вони їдуть на позицію й запускають реактивні снаряди по ворогу.

За даними ЗМІ, Україна отримала 20 установок РСЗВ Vampire з Чехії.

Нагадаємо, 15 травня чеські волонтери зібрали 2,3 млн доларів, щоб придбати для України РСЗВ RM-70 та 365 снарядів для них.