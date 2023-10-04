Маскування не допомагає: український FPV-дрон "Буцефал" уразив БМП-3 росіян (відео)

Замаскована російська БМП обстрілювала позиції Сил оборони України, але отримала потужну відповідь.

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Український FPV-дрон "Буцефал" уразив БМП-3 російських загарбників. Відео опублікував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ проводили розвідку. Згодом вони вирішили застосувати дрон-камікадзе.

На відео замаскована російська БМП обстрілює позиції Сил оборони. Згодом бійці "познайомили" її з українським дроном-камікадзе "Буцефал". Федоров зазначив, що масування проти такої техніки окупантам не допомогло.

"Вибуховий результат знайомства — на відео", – повідомив він.

Міністр наголосив на тому, що важливо масштабувати "Армію дронів". Його відомство готує до транспортування на фронт чергову партію БПЛА, які дуже засмутять окупантів.

Застосування дронів ЗСУ проти військ РФ

ЗСУ 4 жовтня знешкодили дроном-камікадзе небезпечну російську "Рапіру". FPV-безпілотник успішно вразив військову техніку противника, яка могла знищувати танки кумулятивними снарядами й ракетами. Спочатку гармату, що стоїть на околиці посадки, "помітив" дрон-розвідник. Після цього оператор направив до цілі безпілотник-камікадзе.

Також 3 жовтня український дрон "Баба Яга" розірвав на шматки БМП росіян. Такі дрони здатні нести боєприпаси вагою до 20 кілограмів. Серед росіян подейкують, що такі БПЛА забирають навіть поранених солдатів.

FPV-дрон ефектно знищив російську САУ "Гвоздика". Окупанти намагалися заховати артилерійську установку під маскувальною сіткою серед дерев, але українські військові вистежили її й атакували.

Нагадаємо, бійці ССО 4 жовтня уразили склад боєприпасів військ РФ на Донеччині. Після влучного удару українських бійців склад боєприпасів Збройних сил Російської Федерації ще довго не припиняв вибухати — в небо здіймався вогонь та густий дим.