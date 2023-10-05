Посилили атаки: у ЗСУ прокоментували ситуацію в Токмаку на тлі можливої втечі окупантів

В районі Токмака не фіксується додаткових великих ворожих сил, лише є ротація підрозділів, а ЗС РФ активізували атаки біля Роботиного та Вербового.

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Російські окупанти активізувалися на Таврійському напрямку, зокрема, збільшили кількість атак в районі окупованого Токмака. Про це в ефірі телемарайону розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

За минулу добу втрати ворога тут склади 309 осіб, а останні 5 днів окупанти втрачають тут понад 250 окупантів на день. Збільшилася кількість випадків здавання в полон — за останні 5 днів таких біля 30 осіб.

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Ігор Штупун зазначив, що в районі Токмака не фіксується додаткових великих ворожих сил — ворог лише змінює свої підрозділи, які зазнають втрат — на місце одного підрозділу приходить інший.

"Загалом після втрат позицій окупанти збільшили свою активність на Таврійському напрямку. В районі Токмака продовжують свої дії десантні війська. Вони намагаються відбити наші позиції в районі Вербового і Роботиного", — сказав Штупун.

Він зазначив, що попри те, що російські блогери поширюють інформацію, що серед цих десантників воюють "добровольці" з Куби, зокрема, біля Роботиного, українські військові з такими у близькому контакті не стикалися.

"У мене такої інформації немає. Наші воїни будуть знищувати усіх, хто приходить на українську землю, будь-то найманці з інших країн чи росіяни та інші окупанти, які не будуть здаватися", — сказав речник.

Олександр Штупун зазначив, що російські окупанти також активізувалися в районі Авдіївки та Мар'їнки.

Нагадаємо, 4 жовтня український FPV-дрон "Буцефал" знищив російську БМП-3.

3 жовтня у Силах спецоперацій показали знищення російської техніки завдяки діям бійців. Російські окупанти розмістили свої резерви у лісосмузі, але захисники виявили ворожу техніку та "знешкодили" її.