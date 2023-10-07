Получили гражданство и проходят подготовку: стало известно, где в РФ тренируют наемников из Кубы

Кубинцев планируется зачислить в подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, то есть, в/ч 55599 с пунктом постоянной дислокации в Туле.

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В РФ организовали базу для подготовки для войны против Украины кубинских наемников. Их тренируют в Туле. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"Из собственных источников только что получил информацию о том, что, несмотря на скандал с наемниками, с Кубы продолжают ехать в Россию сотни потенциальных боевиков. В частности, около 400 "добровольцев" из Республики Куба получили гражданство РФ и сейчас проходят подготовку на одном из полигонов, вероятно, в городе Тула", — написал он.

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Журналист отметил, что Тула была выбрана неслучайно, поскольку иностранных наемников планируют зачислить в подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (в/ч 55599) с пунктом постоянной дислокации в Туле.

Андрей Цаплиенко отметил, что наемников из Кубы уже видели на оккупированной территории Донецкой области.

Напомним, чтона Кубе поддержали участие своих граждан в агрессии России против Украины, но в случае, если это участие — законно оформлено.

Ранее сообщалось, что РФ набирает в свою армию сербских наемников и размещает их в жилых помещениях в Подмосковье с намерением создать полноценную бригаду из сербских солдат.