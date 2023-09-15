Надо подписать контракт: Куба не против, чтобы ее граждане воевали против Украины, — СМИ

Посол Кубы в РФ призвал своих соотечественников подписывать контракты с армией страны-агрессора, чтобы они имели возможность легально отправиться на фронт для участия в боевых действиях.

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На Кубе как бы поддержали участие своих граждан участвовать в агрессии России против Украины, пишет The Guardian, ссылаясь на российское государственное информагентство "РИА Новости".

Главное для них — чтобы это участие было официальным, то есть законно оформленным.

"Мы ничего не имеем против кубинцев, которые просто хотят подписать контракт и легально участвовать вместе с российской армией в этой операции. Но мы против незаконности и против этих операций, которые не имеют отношения к правовому полю", — подчеркнул посол Кубы в Москве Антонио Гармендия Пенья.

Он не уточнил, будет ли Куба толерантно относиться к своим гражданам, которые воюют на стороне Украины в войне, длящейся уже 19-й месяц. Зато призвал подписывать контракты с армией страны-агрессора.

Куба опровергает свое участие

На прошлой неделе кубинские власти заявили, что арестовали 17 молодых кубинцев, обвиняемых в торговле людьми и вербовке жителей острова на службу в российской армии для участия в войне против Украины. Посол Кубы в Москве подчеркивает, что арестованные — это граждане Кубы, которые занимались незаконной деятельностью и нарушили закон.

В то же время, по словам полковника министерства внутренних дел Кубы Сезара Родригеса, сообщает агентство Reuters, власти острова работают над "нейтрализацией и демонтажем" сети, которая, по его словам, действовала как на кубинской территории, так и в России. Родригес не назвал ни одного из обвиняемых, но сказал, что лидер группировки полагался на двух людей, которые проживали на острове и вербовали кубинцев от имени России.

Прокурор Кубы Хосе Луис Рейес заявил, что причастные к скандалу могут быть наказаны до 30 лет заключения, пожизненным заключением или смертной казнью в зависимости от тяжести и типа преступлений — от торговли людьми, участия в боевых действиях в качестве наемников и враждебных действий против иностранного государства.

Вместе с тем агентство Reuters подчеркнуло, что Россия, имеющая прочные политические связи с коммунистической Кубой, уже давно является важным пунктом назначения для кубинских мигрантов, которые стремятся избежать экономической стагнации дома и, согласно прошлогоднему указу Владимира Путина, могут вступать в ряды российской армии и получать гражданство в ускоренном режиме.

Напомним, Фокус писал, что Министерство иностранных дел Кубы утверждает: все попытки вербовки кубинцев были пресечены, а в отношении организаторов схемы возбуждены уголовные дела. В целом государство-остров заявляет, что не участвует в войне в Украине и отвергает использование своих граждан в качестве наемников.

Кроме того, известны случаи, когда российские спецслужбы нанимали агентов в Польше, чтобы те следили за передвижением военной техники, предназначенной для Украины.