Взорванный в Новой Каховке коллаборант из "Единой России" Малов умер, — Сальдо

Несмотря на усилия врачей, спасти тяжело раненого коллаборациониста Владимира Малова не удалось. По словам Владимира Сальдо, военные и правоохранители "сделают все возможное, чтобы наказать виновников преступления".

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Секретарь местного отделения "Единой России" в Новой Каховке Владимир Малов умер от ранений, полученных во время подрыва его автомобиля. Об этом сообщил глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, врачи до последнего боролись за жизнь коллаборанта. Однако ранения "оказались слишком тяжелыми".

Он подчеркнул, что военные и правоохранители "сделают все возможное, чтобы наказать виновников преступления". А органы власти помогут в предоставлении "моральной и материальной поддержки" родным Малова.

"Мои соболезнования родным и близким погибшего", — написал Сальдо.

Кроме того, так называемый "сенатор" от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что "региональное отделение партии "Единая Россия" в Херсонской области поможет организовать необходимые процедуры, связанные с погребением".

Он также отметил, что семье Владимира Малова будет оказана "вся необходимая помощь".

В Новой Каховке взорвали коллаборанта Малова: что известно

В оккупированной Новой Каховке на Херсонщине 7 октября взорвалась машина секретаря местного отделения "Единой России". Происшествие произошло в 9:30.

Как ранее сообщал Игорь Кастюкевич "секретарь" Новокаховского местного отделения Владимира Малова доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Кастюкевич назвал этот случай "терактом, направленным против мирного населения и тех людей, кто строит мирную жизнь на Херсонщине".

Что известно о Владимире Малове

Коллаборационист Малов был исполнительным секретарем местного отделения "Единой России" в оккупированной Новой Каховке.

Умер Владимир Малов, авто которого взорвали в Новой Каховке

На недавних фейковых "выборах" его избрали в "совет депутатов" Новой Каховки от той же "Единой России".

Напомним, что благодаря доказательной базе СБУ реальный срок заключения получил еще один коллаборационист, который сотрудничал с агрессором в период оккупации Харьковщины.