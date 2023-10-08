По факту избиения двух военнообязанных в Тернополе начали уголовное производство, – ОГП

По предварительной информации, правоохранительные органы зафиксировали превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения.

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В ходе расследования в Тернопольской специализированной прокуратуре Западного региона было начато уголовное дело по обвинению в избиении двух призывников в рамках процессуального руководства в сфере обороны. Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса генпрокурора.

Из сведений, предоставленных офисом генерального прокурора, видно на видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, что сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки применили физическую силу к двум лежащим гражданам.

Предварительная правовая квалификация – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Устанавливаются все обстоятельства и причастны к противоправным действиям. Досудебное расследование будут осуществлять следователи Территориального управления ГБР, расположенного во Львове.

Избиение людей в Тернопольском ТЦК: что известно

Сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Тернополе избили людей.

На кадрах видно, как люди лежат на кроватях, а мужчины в форме (вероятно, работники военкомата) избивают их. Рядом стоят еще трое мужчин и наблюдают за ситуацией.

Инцидент прокомментировал городской голова Тернополя Сергей Надал.

"Обращаюсь к руководству Тернопольского территориального центра комплектования. Есть информация, что ваши "отдельные" работники могли применять силу к нашим мобилизованным. Я настаиваю и подчеркиваю для "отдельных" работников ТЦК на корректном отношении к мобилизованным тернополянам. Обращаюсь к жителям Тернополя: если вам известны случаи ненадлежащего или жестокого отношения при проведении мобилизационных мероприятий, срочно сообщайте в военную прокуратуру и полицию. Во время войны каждый человек должен прийти в территориальные центры комплектования и обновить свои данные. Однако это предполагает корректное, надлежащее отношение в соответствии с требованиями законодательства!", — написал он в Telegram.