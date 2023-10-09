"Ураган", "Житель" и "Пион": Силы спецопераций ВСУ устроили "жатву" в Запорожской области (видео)

Украинские спецназовцы приложили усилия к сожжению большого количества техники ВС РФ среди которой — артиллерийские установки "Акация, "Пион", реактивный "Ураган" и станция РЭБ "Житель".

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Силы специальных операций ВСУ вместе с артиллеристами украинского войска уничтожили артустановки, спецтехнику, автомобили, систему РЭБ и личный состав российских войск в Запорожской области. В Telegram-канале подразделения опубликовали видео работы.

В сообщении говорится о том, что операторы ССО провели успешную разведку. Впоследствии они передали информацию украинским артиллеристам.

Всего за несколько дней список уничтоженных целей ССО значительно пополнился. Среди них — "Акация, "Пион", "Ураган", "Житель" и еще много другой вражеской техники

Нешуточную "жатву" операторы Сил специальных операций устроили на Запорожском направлении. Это произошло благодаря именно профессионально проведенной разведке.

"Наши воины навели их на цели и корректировали огонь пушек", — сказано в заметке.

ССО ВСУ в войне против России

Силы ССО в июне уничтожили 8 единиц техники войск РФ. Военные 73-го морского центра Сил специальных операций ликвидируют важные цели противника ударными дронами. У россиян будет меньше машин, которые перевозят гаубицы "Мста" и пушки "Гиацинт-Б". Бойцы ликвидировала грузовик "Урал" и артиллерийский тягач "Медведь". Этот тягач транспортирует 152-мм гаубицу "Мста-Б", "Гиацинт-Б" и другие буксируемые орудия массой до 12 тонн.

Также в июне силы ССО зашли с тыла в окопы российских захватчиков и свободно ликвидировали 10 оккупантов. Атаку провели бойцы 73-го морского центра спецопераций имени кошевого атамана Антона Головатого. Удачную атаку провели на Южном направлении. Украинским спецназовцам удалось обойти вражеские позиции и ликвидировать из стрелкового оружия захватчиков, которые засели в окопах.

Напомним, 6 октября ВСУ уничтожили элитную российскую станцию РЭБ "Житель" на юге. По словам командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", на этом направлении фронта уничтожено 44 единицы техники, среди которой танки, боевые бронированные машины, артсистемы, РСЗО и беспилотники.