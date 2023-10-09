"Ураган", "Житель" і "Піон": Сили спецоперацій ЗСУ влаштували "жнива" на Запоріжжі (відео)

Українські спецпризначенці доклали зусиль до спалення великої кількості техніки ЗС РФ серед якої – артилерійські установки "Акація, "Піон", реактивний "Ураган" та станція РЕБ "Житель".

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Сили спеціальних операцій ЗСУ разом з артилеристами українського війська знищили артустановки, спецтехніку, автомобілі, систему РЕБ і особовий склад російських військ у Запорізькій області. У Telegram-каналі підрозділу опублікували відео роботи.

У повідомленні йдеться про те, що оператори ССО провели успішну розвідку. Згодом вони передали інформацію українським артилеристам.

Лише за кілька днів список знищених цілей ССО значно поповнився. Серед них — "Акація, "Піон", "Ураган", "Житель" та ще багато іншої ворожої техніки

Неабиякі "жнива" оператори Сил спеціальних операцій влаштували на Запорізькому напрямку. Це відбулося завдяки саме професійно проведеній розвідці.

"Наші воїни навели їх на цілі і корегували вогонь гармат", – сказано в дописі.

ССО ЗСУ у війні поти Росії

Сили ССО у червні знищили 8 одиниць техніки військ РФ. Військові 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ліквідують важливі цілі противника ударними дронами. У росіян буде менше машин, які перевозять гаубиці "Мста" і гармати "Гіацинт-Б". Бійці ліквідувала вантажівку "Урал" і артилерійський тягач "Ведмідь". Цей тягач транспортує 152-мм гаубицю "Мста-Б", "Гіацинт-Б" та інші буксировані знаряддя масою до 12 тонн.

Також у червні сили ССО зайшли з тилу в окопи російських загарбників та вільно ліквідували 10 окупантів. Атаку провели бійці 73-го морського центру спецоперацій імені кошового отамана Антіна Головатого. Вдалу атаку провели на Південному напрямі. Українським спецпризначенцям вдалося обійти ворожі позиції та ліквідувати зі стрілецької зброї загарбників, які засіли в окопах.

Нагадаємо, 6 жовтня ЗСУ знищили елітну російську станцію РЕБ "Житель" на півдні. Зі слів командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", на цьому напрямку фронту знищено 44 одиниці техніки, серед якої танки, бойові броньовані машини, артсистеми, РСЗВ і безпілотники.