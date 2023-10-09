"Война ради войны": ВС РФ пытаются остановить штурмы ВСУ и перейти в контрнаступление, — эксперт

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, цель наступления российских войск на востоке Украины не в том, чтобы получить территориальное преимущество, а как можно дольше затягивать время.

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У Сил обороны Украины есть продвижение на южных флангах Бахмутского направления; оккупационная группировка, в свою очередь, предпринимает попытки усилить фланги с севера, куда перебрасывают резервы — личный состав и технику. Об этом в интервью "24 Каналу" рассказал военный эксперт Александр Мусиенко, возглавляющий Центр военно-правовых исследований.

Оккупанты стремятся остановить штурмовые действия ВСУ — заставить перейти в оборону, а самим — атаковать, отметил аналитик. Этим объясняется активность группировки ВС РФ на Купянском и Лиманском направлениях.

Цель наступления российских войск на востоке Украины не в том, чтобы получить территориальное преимущество, а как можно дольше затягивать время.

"Война ради войны", — подытожил текущие события на фронте Мусиенко.

По его словам, российское военное командование будет и дальше направлять в Украину дополнительные резервы.

Аналитик считает, что на юге Украины российская группировка находится в обороне. Украинские защитники удерживают линию фронта и наносят точечные удары — по штабам и складам с оружием.

Мусиенко считает, что большего требовать не стоит, т.к. сдерживание военного противника также требует ресурсов и усилий, а ВС РФ время от времени контратакуют.

Напомним, что, по оценкам ISW, Силы обороны Украины уже находятся у леса возле Вербового. Американские аналитики отмечают продвижение в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что ВС РФ не доверяют боевикам "ДНР" — и на штурмы в основном отправляют россиян.