По словам министра обороны Мариуша Блащака, передача базы отдыха РФ польским военным является "символом отвоевания территории у страны-агрессора".

Related video

Польское правительство решило передать Силам обороны земли с базой отдыха в Скубянке, которая ранее принадлежала посольству Российской Федерации. Об этом сообщает Министерство обороны Польши.

Как отмечается, глава Минобороны Польши Мариуш Блащак 9 октября принял участие в церемонии передачи.

По его словам, этот символ означает, что Польша отвоевали территорию у страны-агрессора, страны, которая нападает на соседние государства. Отныне база "будет служить Войску Польскому, служить Войскам территориальной обороны, командование которых дислоцируется здесь рядом".

"В Зегге есть командный батальон и подофицерская школа. Войска территориальной обороны динамично развиваются. Более 38 тысяч бойцов", — отметил Блащак.

Польша отобрала у посольства РФ базу отдыха и передала своим военным

По его словам, Вооруженные силы Польши динамично развиваются, сейчас они насчитывают более 187 тысяч солдат.

Глава Минобороны Польши добавил, что эту территорию будут использовать для учений польской армии.

"Это действительно очень хорошая новость. Это символическое сообщение", — говорит Блащак.

База отдыха в Скубянке, которая принадлежала посольству РФ: детали

Имущество, которое перейдет к Минобороны Польши от гослесов, ранее было собственностью Российской Федерации. По словам Мариуша Блащака, пользователи "опустошили это место почти полностью".

Передача земли и базы отдыха — это часть более широкой программы деятельности Министерства национальной обороны по улучшению условий службы солдат по всей Польше, восстановление ликвидированных воинских частей и создание новых.

Польша отобрала у посольства РФ базу отдыха и передала своим военным

"Вскоре территориалы будут повышать свои навыки и квалификацию на новом месте", — говорится в сообщении.

Скубянка — это район, расположенный неподалеку от Зегге, в Мазовии.

"Получение Войском территориальной обороны объекта в Скубянке в первую очередь повышает учебные возможности", — добавляют в сообщении.

Польша отобрала у посольства РФ базу отдыха и передала своим военным

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 29 сентября сказал, что Польша и Словакия продолжат поддерживать Украину в войне, которую развязала Россия, после выборов, несмотря на недавнюю резкую риторику в адрес Киева.