До 2026 года: в Минобороны планируют обучить всех украинских военных английскому языку

По словам заместителя начальника Генштаба Владимира Коваля, в оборонном ведомстве уже начали работать над тем, чтобы у каждого из бойцов была возможность освоить иностранный язык.

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До 2026 года каждый украинский военнослужащий должен свободно разговаривать на английском языке. Работа над этим уже началась. Об этом заявил заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Коваль во время брифинга 11 октября.

По его словам, Министерство обороны Украины делает все возможное, чтобы реализовать проект и дать возможность украинским бойцам свободно владеть иностранным языком.

"Наработан ряд практических проектов. Сейчас мы их апробируем и должны определить новую модель для того, чтобы к 2026 году каждый военнослужащий ВСУ свободно разговаривал на английском языке", — заявил Владимир Коваль.

Одним из приоритетов сегодня является переход на преподавание в военных высших учебных заведениях на английском языке. Сейчас в них к преподаванию привлекают лучших военных практиков, а также ученых.

Они помогают подготовить офицеров-операторов к ситуационной осведомленности. Это происходит в рамках перехода украинских военнослужащих на стандарты НАТО.

К слову, 28 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №9432 о применении английского языка в Украине. Документ предполагает, что английский стает языком международного общения в Украине.

8 октября сообщалось, что был проведен соцопрос, который показал, насколько хорошо украинцы знают английский язык. Результаты социологического исследования центра Разумкова показало, что свободно говорят на английском чуть больше 1% украинцев, а почти половина граждан совсем не знают языка.