"На каждого солдата": "киборг" оценил влияние погоды на продвижение ВСУ (видео)

Последние недели были сильные ветры, которые имели влияние и на беспилотники, но украинские защитники привыкли и тщательно отслеживают прогноз погоды ежедневно.

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Погодные условия влияют на каждого солдата и технику, но ко многим факторам украинские защитники уже привыкли. Об этом заявил в эфире 24 Канала народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, который принимал участие в боях на востоке Украины и за Донецкий аэропорт.

По его мнению, интенсивные боевые действия все же можно вести. Последние недели были сильные ветры, которые имели влияние и на беспилотники. Их уже не так эффективно можно было применять. Летать FPV-дронами при сильном ветре достаточно сложно, особенно на дальние расстояния.

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"Погода влияет на продвижение войск, на каждого солдата отдельно, технику", — пояснил он.

Погодные условия зимой вызывают в определенной степени негативное влияние на действия войск, но все же можно выбирать благоприятные дни для выполнения задач. Костенко добавил, что боевые действия вести есть возможность, но они будут не такими активными, как летом или весной. На активности врага погода также скажется.

Он отметил, что в холодную погоду проще обороняться, чем наступать. Все же, по его словам, воевать можно, а бойцы тщательно отслеживают прогноз погоды ежедневно.

"Можно вести активные боевые действия, но они не будут такими, как это происходит летом или весной", — сообщил Костенко.

Напомним, военный под псевдонимом "Фокс", который руководит установкой ПВО на позиции неподалеку от Киева, рассказал журналистам издания Washington Post о том, что зима 2024 года будет намного хуже, если сравнивать атаки РФ на энергетическую инфраструктуру с прошлым годом. По его словам, противовоздушная оборона Украины, хоть и сильнее, чем прошлой зимой, но все же, по мнению военных, ее уровень недостаточен для противодействия обстрелам России.