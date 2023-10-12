"Ключевая роль": задержка помощи от США может остановить наступление Украины, – FT

По словам журналистов, администрация Джо Байдена пообещала поддерживать Киев столько, сколько потребуется. А ситуацией с замедлением поставок могут воспользоваться ВС РФ.

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Даже кратковременное прекращение поддержки со стороны Соединенных Штатов может приостановить продвижение Украины и предоставить российским войскам шанс восстановить свои боеспособные позиции. Об этом сообщает издание Financial Times.

"По мнению аналитиков, даже временная пауза в предоставлении поддержки может через несколько недель начать влиять на военную стратегию и тактику Киева, потенциально остановив контрнаступление Украины, уменьшив давление на российские войска и предоставив им возможность восстановить свою боеспособность", — говорится в сообщении.

Как отмечает FT,появление Владимира Зеленского на заседании НАТО в среду с просьбой о дополнительной поставке вооружений для Украины подчеркнуло беспокойство Киева в связи с убыванием поддержки союзников, вызванной оппозицией республиканцев в Вашингтоне и фокусировкой внимания на конфликте между Израилем и ХАМАСом.

Соединенные Штаты сыграли "ключевую роль" в оперативной поставке Украине современного вооружения, включая артиллерийские боеприпасы и системы противовоздушной обороны.

В то же время издание отмечает, что администрация Джо Байдена пообещала оказывать Киеву поддержку в том объеме, который будет необходим. Ожидается, что широкая двухпартийная поддержка, за исключением небольшой, но влиятельной группы оппонентов в Конгрессе, в конечном итоге ускорит предоставление помощи.

Но даже несколько недель задержки могут повлиять на контрнаступление, как считает FT.

Напомним, что США оправляют в Средиземное море второй авианосец. Окончательное решение о подходе к побережью Израиля Белый дом пока не принял, но судно движется в том направлении, сказал спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Кроме того, глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон возглавит "коалицию возможностей" по подготовке украинских ВВС. Дания и Нидерланды возьмут на себя подготовку пилотов для истребителей F-16, переданных Украине.