Вторая потеря для добровольцев: в районе Кременной погиб боец из Финляндии, — СМИ

Представители Сил обороны Украины уведомили родственников о произошедшей трагедии. По данным финской полиции, десятки военных из Финляндии воюют за Украину.

Related video

На фронте погиб доброволец из Финляндии, ставший уже вторым выходцем из этой скандинавской страны, который отдал жизнь в оборонительной войне против РФ в Украине. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

Отмечается, что представители Сил обороны Украины уведомили семью гражданина Финляндии о произошедшей трагедии. Известно, что боец погиб в конце прошлой недели в районе Кременной Луганской области. Его имя не называется.

В публикации отмечается, что мужчина был уроженцем Восточной Финляндии и работал в спасательной отрасли. В финской полиции отметили, что десятки военных из Финляндии воюют за Украину против РФ. Уже известно о гибели двух финских добровольцев, которые защищали Украину.

Напомним, что ВС РФ вербуют иностранцев на войну. В ISW сообщили о подробностях. В подразделениях ВДВ РФ присутствуют добровольцы с Кубы и из Непала. По данным аналитиков, иностранцами комплектуют относительно элитные оккупационные подразделения из-за сокращения их численности.

Также сообщалось, что в Одессе задержали российского агента, который корректировал обстрелы и представлялся спасателем. По данным следствия, подозреваемый числился добровольцем в волонтерской спасательной службе, однако во время разбора завалов он снимал последствия ударов.