Под флагом Либерии: россияне украли в Мариуполе два судна, — мэрия (документ)

В местном подполье поделились документом, который подтверждает похищение двух судов под флагом Либерии, находившихся в порту оккупированного города.

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Российские оккупанты украли два судна под флагом Либерии, находившиеся в порту Мариуполя Донецкой области в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на мариупольское Сопротивление.

"Россия официально украла два судна, которые являются собственностью предприятия Либерии, не моргнув глазом. Возможно, что именно потому, что Либерия поддержала Украину и осудила российское вторжение. Такая себе "мелкая" месть", — написал он в своем телеграм-канале.

Согласно упомянутому документу, в порту Мариуполя стоят два либерийских судна Blue Star I и Smarta. Факт их пребывания на начало блокады города задокументирован обращением омбудсмена Украины в ООН. Информация об этих судах была обнародована и известным агентством Reuters. Оно тогда писало, что одно судно принадлежит либерийской компании Smarta Shipping и на момент вторжения находилось в Мариупольском порту под загрузкой металлом, второе Blue Star — якобы ходило под панамским флагом, но оно принадлежит также либерийской компании.

Письмо "Фонда развития территорий" одному из руководителей федерального агентства по управлению государственным имуществом Фото: Telegram

С тех пор, пишет Андрющенко, российские власти так и не вернули суда их владельцам. Кроме того, оккупанты переименовали корабли в честь погибших донецких боевиков — Сергея Аграновича и Александра Захарченко. По имеющемуся документу, суда были официально переданы из российской государственной собственности в собственность Федерального агентства по управлению имуществом "Роскапстрой".

"На оккупированных территориях (в частности в Мариуполе) судьбу украинского и иностранного имущества, которое досталось от оккупации, решает некий "Фонд развития территорий". Председателем Наблюдательного совета является Марат Хуснуллин. Именно эта контора принимает и потом решает, что делать с движимым и недвижимым имуществом на оккупированной территории", — отметил советник мэра.

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Жители Мариуполя утверждают, пишет Фокус, что в их городе снесли около 465 многоэтажных домов. В каждом из них — от 100 до 200 квартир, владельцы которых остались без жилья.