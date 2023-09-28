Выкинули людей на улицы: россияне отбирают квартиры у мариупольцев с целью продажи (видео)

Местные жители утверждают, что в припортовом городе снесли около 465 многоэтажных домов. В каждом из них — от 100 до 200 квартир, владельцы которых остались без жилья.

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В временно оккупированном Мариуполе Донецкой области захватчики ведут "реставрацию" разрушенных зданий. Однако жильцам, остающимся без крова, не предоставляется новое жилье. Все новостройки планируют использовать для коммерческих нужд. Об этом стало известно из сюжета журналиста Дениса Казанского.

Хотя людям и обещали выдать новые квартиры, впрочем, оккупанты в очередной раз цинично соврали мариупольцам.

Журналист заявляет, что на слова местной "администрации" нельзя полагаться, ведь они систематически обманывают местных жителей.

"В Мариуполе массово сносят разрушенные и поврежденные многоэтажки. Люди били тревогу, ведь оставались без жилья. Впрочем, российская оккупационная "администрация" успокаивала людей, заявляя, что мариупольцы получат квартиры в новых домах", — говорится в сюжете.

Однако эти утверждения оказались ложью.

Жители Мариуполя начали записывать обращения и требовать возврата своих квартир. В частности, жители исторического "дома с часами" сделали подобное заявление. Они подчеркнули, что начались разрушение многоквартирного здания в декабре 2022 года. Тогда им обещали предоставить новые квартиры.

По словам местных жителей, дом действительно был достроен оккупантами, но с целью коммерческой выгоды. Квартиры в нем не предоставят бывшим жильцам, а будут продаваться российским гражданам, которые готовы приобрести жилье в центре Мариуполя за деньги.

"Дом с часами" снесли. Жители надеялись, что исторический центр Мариуполя восстановят и им возвратят жилье. Но оказалось, что уже выдано разрешение на строительство нового дома в коммерческих целях. Что делать жителям? На каких основаниях нас лишают законного права на частную собственность?" – заявляют возмущенные мариупольцы.

Женщина на видео приводит статистику. Согласно ее данным, в городе было разрушено приблизительно 465 многоэтажных зданий, и в каждом из них было от 100 до 200 квартир. Эти цифры позволяют нам только приблизительно представить, сколько людей остались без жилья и вынуждены искать новое место для проживания.

И таких случаев, когда людям не выдают квартиры – множество. Российские пропагандисты заявляют о неких "компенсациях" за жилье. Впрочем, этой суммы не хватит, чтобы оставшиеся без крова мариупольцы смогли купить квартиру.

Напомним, 15 сентября сообщалось, что российские оккупанты выселяют мариупольцев из домов. Советник мэра Петр Андрющенко отметил, что противник хочет переоборудовать жилье под казармы для Вооруженных сил Российской Федерации и призвал местных жителей не выселяться из своих домов, ведь в случае громкого скандала решение может измениться.