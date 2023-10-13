Авиация берет паузу: РФ накапливает запасы ракет Х-101 и готовится к зимним ударам по Украине

Вместо ракетных ударов ВС РФ для атак по инфраструктуре Украины активно используют беспилотники. По мнению британской разведки, вероятно, БПЛА способны более точно наносить удары по сравнению с ракетами воздушного базирования.

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Самолеты дальней авиации (ДА) ВКС России не наносили ударов по Украине с 21 сентября 2023 года, то есть в течение 21 дня. Вероятно, воздушные силы оккупантов исчерпали запасы своих крылатых ракет Х-101, и теперь намерены накопить их количество в преддверии зимних атак по критической инфраструктуре Украины. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

Британская разведка отмечает, что подобная пауза в активности российской авиации уже имела место в период с 9 марта по 28 апреля 2023 года, то есть в течение 51 дня.

"В этот раз, вероятно, российская ДА сохраняет имеющиеся запасы ракет AS-23 (Х-101 по классификации ВС РФ — прим. ред), а также использует эту паузу для увеличения запасов боеприпасов в преддверии новых мощных ударов по Украине в зимний период", — говорится в сообщении.

Между тем россияне сосредоточили свои удары по объектам зернового хозяйства, активно используя дроны-камикадзе Shahed. В последнее время атакам подверглись порты на реке Дунай. При этом, предположительно, оккупантам пришлось применять беспилотники высокой точности из-за того, что их цели были близко расположены к границе с Румынией.

"Вероятно, Россия использовала БПЛА Shahed по этим целям из-за их более высокой точности по сравнению с другими типами ракет воздушного базирования", — подытожили в Минобороны.

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Напомним, в ночь на 12 октября Вооруженные силы РФ в очередной раз атаковали припортовую и гражданскую инфраструктуру Одесской области с помощью беспилотников Shahed. В результате ударов пострадала 88-летняя женщина, также были повреждены частные домовладения.