Четыре танка и "Урал": бойцы ВСУ дронами-камикадзе уничтожили технику ВС РФ под Бахмутом (видео)

Сырский отметил работу украинских защитников и уточнил, что ВС РФ также остались без зенитной установки и личного состава.

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На Бахмутском направлении Силы обороны Украины "отминусовали" четыре российских танка и грузовик. Об этом сообщил Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, 13 октября в Telegram.

Отмечается, что по вражеской технике вместе отработали бойцы 28-й ОМБр и 120-го ОРБ.

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ВСУ достигли успехов на западе Запорожской области и в районе Бахмута, — ISW (карта)

"Группа "Асгард" подразделения "Глаза" 120-го ОРБ во взаимодействии с 28-й ОМБр, начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборьбы 28-й ОМБр уничтожили на Бахмутском направлении: 4 танка (Т-80 — 3 штуки и Т-72), ЗУ, "Урал" и личный состав россиян", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как "горит-полыхает техника вражеская".

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил работу украинских защитников.

"Замечательная работа", — написал он.

Напомним, что дроны-камикадзе в Курской области попали в средства наблюдения, которые наводят ДРГ на объекты критической инфраструктуры Украины.

Ранее сообщалось, что ВСУ "отминусовали" 18 танков, самолет и более 700 россиян на Таврическом направлении.