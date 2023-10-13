ВСУ достигли успехов на западе Запорожской области и в районе Бахмута, — ISW (карта)

К востоку от Клищеевки и к востоку от Андреевки зафиксировано продвижение на несколько сотен метров, а также произошло улучшение тактических позиций ВСУ к западу от населенного пункта Роботино.

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Украинские войска и в дальнейшем успешно продвигаются вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. В отчете Института изучения войны (ISW) за 12 октября.

Результаты есть к востоку от Клещеевки и к востоку от Андреевки. Илья Евлаш, начальник пресс-службы Восточной группировки войск, подтвердил, что продвижение на несколько сотен действительно есть в указанных локациях. Минобороны РФ заявило, что в районе Клещеевки российские войска отбили три украинские атаки. Захватчики вроде бы смогли удержать позиции в районе Андреевки и Озарановки.

Фото: Deep State

В районе Бахмута продолжают проводить контратаки украинские позиции. Они не достигли подтвержденных территориальных завоеваний. Украинский генеральный штаб сообщил, что Силы обороны отбили российские атаки в районе Андреевки.

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ВСУ отбили штурмы Авдеевки и наступают на двух направлениях, — Генштаб (карта)

В западной части Запорожской области украинским подразделениям удалось немного продвинуться. Генштаб подтвердил положительные изменения относительно тактических позиций к западу от Роботино.

Украинские войска, как утверждал один из военных блогеров, атаковали вблизи Новокарловки и Новопокровки. Войскам РФ как будто удалось отбить украинские атаки вблизи Вербового и на линии Роботино-Копани. Российские блогеры заявляли, что на западе Запорожской области украинские защитники снизили темп наступательных операций.

Фото: Deep State

В западной части Запорожской области войска РФ провели бесполезные наступательные действия. Украинский генеральный штаб сообщил, что захватчикам не удались наземные атаки вблизи Роботино и Вербового.

Напомним, 13 октября аналитики ISW объяснили большие потери российского оккупационного контингента в районе Авдеевки. По словам экспертов, с 10 октября суммарно ВС РФ смогли захватить лишь 4,52 квадратных километров с разных направлений вокруг населенного пункта.