ЗСУ досягли успіхів на заході Запоріжжя та поблизу Бахмута, – ISW (карта)

На схід від Кліщіївки та на схід від Андріївки зафіксовано просування на кілька сотень метрів, а також відбулося покращення тактичних позицій ЗСУ на захід від населеного пункту Роботине.

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Українські війська й надалі успішно просуваються поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. У звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 12 жовтня.

Результати є на схід від Кліщіївки та на схід від Андріївки. Ілля Євлаш, начальник пресслужби Східного угруповання військ, підтвердив, що просування на кілька сотень дійсно є у вказаних локаціях. Міноборони РФ заявило, що в районі Кліщіївки російські війська відбили три українські атаки. Загарбники наче змогли утримати позиції в районі Андріївки та Озаранівки.

Фото: Deep State

В районі Бахмута й надалі проводять контратаки українські позиції. Вони не досягли підтверджених територіальних завоювань. Український генеральний штаб повідомив, що Сили оборони відбили російські атаки в районі Андріївки.

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ЗСУ відбили штурми Авдіївки і наступають на двох напрямках, — Генштаб (карта)

У західній частині Запорізької області українським підрозділам вдалося трохи просунутися. Генштаб підтвердив позитивні зміни стосовно тактичних позицій на захід від Роботиного.

Українські війська, як стверджував один із військових блогерів, атакували поблизу Новокарлівки та Новопокровки. Військам РФ наче вдалося відбити українські атаки поблизу Вербового та на лінії Роботине-Копані. Російські блогери заявляли, що на заході Запорізької області українські захисники знизили темп наступальних операцій.

Фото: Deep State

У західній частині Запорізької області війська РФ провели марні наступальні дії. Український генеральний штаб повідомив, що загарбникам не вдалися наземні атаки поблизу Роботиного та Вербового.

Нагадаємо, 13 жовтня аналітики ISW пояснили великі втрати російського окупаційного контингенту в районі Авдіївки. Зі слів експертів, з 10 жовтня сумарно ЗС РФ змогли захопити лише 4,52 квадратних кілометрів з різних напрямків навколо населеного пункту.