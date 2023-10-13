Отказался от мобилизации: в Винницкой области судили "ограниченно пригодного" мужчину

По данным следствия, предприниматель категорически отказался ставить подпись о получении повестки и заявил, что не хочет служить в армии из-за состояния своего здоровья.

Related video

В Винницкой области частный предприниматель был приговорен к испытательному сроку, после того как его оценили как ограниченно годного к военной службе, но он отказался от мобилизации. Об этом говорится в приговоре Ямпольского районного суда Винницкой области.

Судебные записи свидетельствуют о том, что в июне 2023 года мужчину признали ограниченно годным к военной службе. В июле того же года ему было предложено получить повестку для отправки в Вооруженные Силы Украины (ВСУ). Тем не менее, предприниматель настаивал на отказе от постановки подписи о получении повестки и заявил, что не готов служить в армии из-за состояния своего здоровья.

В августе мужчине попытались вручить повестку второй раз, но и на этот раз он отказался принять ее. После этого, ТЦК и СП обратились в полицию.

Подозреваемый при расследовании инцидента заключил соглашение со следствием и признал себя виновным в уклонении от мобилизации.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины. Его приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, однако суд заменил реальный срок на 2 года испытательного.

Напомним, 20 сентября нардеп и секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявил, что в Верховной Раде не исключают усиления мобилизации и в Украине. Он также заявил, что новая волна мобилизации в РФ может состояться уже в ближайшее время.

Фокус также сообщал 20 сентября о том, что общая мобилизация в Украине будет касаться студентов, которых ранее призывать не планировали. Сейчас не все военнообязанные студенты в Украине могут выехать за границу, поскольку это нужно подтвердить документами из иностранных вузов.