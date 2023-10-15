Байден предложит пакет военной помощи Украине и Израилю на сумму более $2 млрд

В Белом доме подтвердили намерение объединить военную поддержку для двух стран, которая, по информации администрации президента США, будет включать военную технику.

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Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье, что администрация Байдена надеется "протолкнуть" через Конгресс новый пакет вооружений для Израиля и Украины, который будет значительно превышать 2 миллиарда долларов. Об этом решении президента США Джейк Салливан сообщил в интервью программе CBS "Face the Nation", пишет Reuters.

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По словам Салливана, Джо Байден на этой неделе проведет интенсивные переговоры с Конгрессом США о необходимости одобрения пакета мер.

Борьба республиканцев с выбором спикера Палаты представителей после того, как сторонники жесткой линии свергли Кевина Маккарти почти две недели назад, привела к задержке принятия закона, поскольку Израиль готовит наземную операцию против ХАМАСа в Секторе Газа, а официальные лица США предупреждают, что региональный кризис может обостриться.

Байден рассматривает бюджетный запрос, объединяющий помощь Израилю, Украине и, возможно, Тайваню и южной границе США, чтобы повысить шансы на его одобрение на фоне призывов некоторых республиканцев сократить расходы на официальный Киев.

На вопрос, будет ли запрошена сумма в 2 миллиарда долларов, как сообщалось ранее, Салливан ответил: "Ну, эта цифра будет значительно выше, но, как я уже сказал, она наверняка будет включать военную технику, необходимую для защиты свободы, суверенитета и территориальную целостности Украины. А также она будет включать помощь Израилю, который защищает себя в в борьбе с террористической угрозой".

Некоторые республиканцы уже заявили, что не поддержат какой-либо пакет помощи Израилю, в который также входит помощь Украине. Как какой-либо законопроект пройдет через Конгресс без спикера Палаты представителей, пока неясно.

Представитель штата Огайо Джим Джордан, основатель жесткой фракции Республиканской партии при поддержке бывшего президента и вероятного кандидата на выборах 2024 года Дональда Трампа, был номинирован на пост спикера Палаты представителей.

Пока неизвестно, есть ли у него необходимое количество голосов от его собственной партии, чтобы получить простое большинство в Палате представителей, которую контролируют республиканцы.

Напомним, ранее Фокус писал об отставке Кевина Маккарти с поста спикера. И вероятных последствиях, к которым это может привести.